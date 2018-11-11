23 особи загинули від лісових пожеж в Каліфорнії

Щонайменше 23 особи стали жертвами лісових пожеж в Каліфорнії. Влада попереджає, що ця цифра може зрости. Тисячі мешканців евакуйовано. Офіційні особи повідомляють, що пожежу, яка вирує на півдні штату, вдалося загасити на 20 відсотків, пожежу, яка охопила північну частину Каліфорнії - лише на 5 відсотків. Більшість загиблих були знайдені чи всередині авто, чи неподалік. Термінова евакуація створила затори на дорогах, тому багатьом жертвам стихії довелося втікати пішки. Десятки людей залишаються пропалими без вісти.

На півночі Каліфорнії полум’я вже знищило майже шість з половиною тисяч домівок та понад 250 комерційних будинків. Стихія охопила понад 400 квадратних кілометрів площі.

Президент США Дональд Трамп, який перебуває в Парижі з нагоди відзначенні сторіччя закінчення Першої світової війни, поклав провину за пожежі на керівництво штату. За його словами, лісові пожежі – результат «недбалого ставлення до охорони лісів». Він пригрозив призупинити федеральне фінансування лісової охорони Каліфорнії.

Президент Каліфорнійської організації професійних пожежників Браян Райс відповів, що «майже 60 відсотків каліфорнійських лісів знаходяться під федеральним управлінням…Саме федеральний уряд вирішив забрати ресурси у лісових господарств, а не влада Каліфорнії». «У цю лиху годину, ми закликаємо президента надати нам підтримку словами і діями, а не звинувачення і ганьбу», - йдеться в заяві Райса.