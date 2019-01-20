Трамп запропонував демократам компроміс для виходу з «шатдауну»

Президент Дональд Трамп в своєму суботньому телезверненні запропонував демократам компромісне рішення імміграційних питань для можливого виходу з «шатдауну», який триває в США з 22 грудня.

Зокрема, глава Білого дому пообіцяв сприяти прийняттю закону, який тимчасово дозволить захистити від депортації дітей нелегальних іммігрантів, відомих також як «мрійники», а також зі статусом тимчасового захисту. До цієї категорії, наприклад, відносяться гаїтяни, які втекли зі своєї країни після сильного землетрусу, яке знищило місцеву економіку.

Трамп заявив: «Сьогодні я пропоную вийти з глухого кута і дати Конгресу можливість припинити урядовий «шатдаун» і вирішити кризу на південному кордоні». Президент заявив, що лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл зробить все можливе задля утвердження ініціативи Трампа.

Президент пропонує на три роки продовжити дію програми DACA, яка захищає дітей нелегальних мігрантів від депортації зі США. Глава держави також повторив, що він наполягає на збільшенні витрат на охорону кордону. Трамп запропонував найняти додатково 2750 прикордонників, а також закласти в бюджет $ 5,7 мільярдів на установку сталевого бар'єру на кордоні з Мексикою. Цих грошей вистачить на 370 км. Загальна протяжність кордону США з Мексикою - 3145 км.

Мітч Макконнелл назвав план президента «сміливим рішенням, яке відкриє уряд, захистить кордон та у двопартійному порядку вирішить поточні імміграційні проблеми». Він пообіцяв, що попросить Сенат проголосувати за пропозицію президента вже наступного тижня.

Лідер демократів в Палаті представників, спікер Ненсі Пелосі ще до офіційного оголошення президентом своєї промови назвала пропозицію Трампа «неприйнятною» та такою, що «не представляє собою чесної спроби відновити «стабільність у життях людей».