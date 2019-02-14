Росія готується до нової хвилі американських санкцій

Експерти - про те, яких секторів російської економіки насамперед можуть торкнутися обмежувальні заходи. До вашої уваги матеріал журналіста російської служби "Голосу Америки" Віктора Владімірова

У середу, 13 лютого, сенатори, що представляють як Республіканську, так і Демократичну партію, оприлюднили законопроект, який передбачає посилення економічних санкцій щодо Росії через втручання Кремля у вибори в різних країнах світу та агресивної політики проти України.

Санкції, запровадити які пропонують законодавці, спрямовані проти російської банківської системи, енергетичного сектору та системи обслуговування зовнішнього боргу.

Автори законодавчої ініціативи - республіканець Ліндсі Грем та демократ Боб Менендес, вже вносили минулого року менш жорсткий варіант законопроекту, який тоді не був схвалений.

Реакція Кремля не забарилася - прес-секретар Дмитро Пєсков заявив у четвер, що російська економіка здатна впоратись із будь-якими новими американськими санкціями, зазначивши, що країна продемонструвала макроекономічну стабільність і навіть показує економічне зростання, зіткнувшись з обмежувальними заходами з боку Заходу. З приводу можливих обмежувальних заходів, які ще мають обговорити у Конгресі США, у Росії висловилися чиновники МЗС та Міністерства економіки, а тим часом курс рубля істотно просів щодо як долара, так і євро.

Експерти вважають, що нові санкції можуть торкнутися вельми широкого спектру російської економіки. Так, у пакеті передбачені санкційні заходи за будь-які угоди з російськими суверенними облігаціями, які щойно випустив уряд РФ. Під загрозу потрапляють зарубіжні проекти російських енергетичних держкомпаній і інвестиції у російські проекти зі зрідженого природного газу за межами Росії.

Санкції також можуть торкнутися банківської сфери та кібернетичного сектору РФ, а крім того - конкретних персоналій, так чи інакше причетних до корупції та інших злочинних дій, здійснених в інтересах російського керівництва.

Реакція в Росії

У Москві усвідомлюють небезпеку, яка походить від чергових заходів, але заявляють про свою готовність витримати випробування, незважаючи ні на що.

Директор Інституту стратегічного аналізу ФБК, професор Вищої школи економіки Ігор Ніколаєв вважає, що новий пакет санкцій виглядає значно серйозніше у порівнянні з обмежувальними заходами, запропонованими раніше тими ж сенаторами. Правда, поки невідомо, що, зрештою, точно увійде у «комплект», уточнив російський економіст.

«Однак можливі обмеження з купівлі суверенного російського боргу або заборона на доларові розрахунки російськими державними банками - вкрай тривожний дзвінок (для Москви), - констатував він у коментарі для російської служби« Голосу Америки». - Це не просто ті обмеження щодо фінансування та кредитування, які вже існують щодо ряду наших держбанків. Тут важливо розуміти, що фінансувати держборг якось треба, а американські резиденти займали значну частку на цьому сегменті російського ринку».

У разі, якщо санкції наберуть такого характеру, доведеться викручуватися за рахунок внутрішнього ринку, вважає Ігор Ніколаєв.

«Тому, що інші іноземні інвестори теж навряд чи будуть купувати російські облігації, - пояснив він.- А позичати всередині країни - означає знекровлювати власний ринок з точки зору інвестиційних ресурсів. Далі - більше: немає ресурсів - немає і тих прискорених темпів зростання економіки, про які ми мріємо».

Найнеприємніше в санкціях щодо заборони російським держбанкам здійснювати операції в доларах, на думку економіста, це те, що це може спровокувати панічні настрої на банківському ринку. І в будь-якому випадку заплановані заходи можуть виявитися болючими та неприємними для російської економіки, резюмував він.

У свою чергу економічний оглядач Семен Новопрудський у коментарі російській службі «Голосу Америки» зауважив, що ініціатива американських сенаторів принципово важлива сама по собі: «У тому сенсі, що частина російських політиків вже почала думати, що тема санкцій на деякий час взагалі зникла з порядку денного».

З іншого боку, журналіст згоден, що все залежатиме від того, в якому вигляді закон буде в кінці кінців прийнятий: «Там є речі, які за своїми наслідками можуть виявитися для Росії набагато серйознішими, ніж багатьом здається. Документ мало того, що ускладнює вихід США з НАТО, він ще має на увазі і спрощення умов поставок зброї іншим країнам, щоб ті не потрапили під вплив Москви. А конкуренція на ринку озброєнь - це те, що завжди хвилює Росію, оскільки це найважливіша стаття експортних доходів».

Також, на думку Семена Новопрудського, болісними можуть виявитися санкції проти російських держбанків: «Поки за великим рахунком фундаментальні санкції проти них не запроваджувалися - саме такі, які б істотно обмежували їхню роботу. Все одно найбільші російські банки мають можливість різними способами позичати гроші на зовнішньому ринку. Призупинилася лише їхня експансія на зовнішніх ринках. Проте, проблем із ліквідністю в російській банківській системі практично не було».

І все-таки, як видається оглядачеві, новий законопроект найбільш важливий як сигнал, що ще «нічого не розсмокталося», і в будь-який момент можуть виникнути нові санкції, які глибоко торкнуться трьох головних секторів російської економіки: нафтогазового, ВПК і банків.

Оцінки американських експертів

Опитані російською службою «Голосу Америки» експерти також зійшлися на тому, що багато чого залежатиме від того, що увійде в остаточний текст закону.

Колишній координатор санкційної політики Держдепартаменту США Деніел Фрід (Daniel Fried) заявив в інтерв'ю російській службі «Голосу Америки»: «Судячи з того, що я знаю про цей законопроект, він виглядає більш просунутим у порівнянні з попереднім проектом. Деякі його положення кращі, деякі гірші, і я б, звичайно, хотів, щоб у ньому взагалі не було потреби - якби адміністрація Трампа була більш чіткою у своїй політиці щодо Росії і випереджала б дії Конгресу. Але з різних причин це не так, і ця адміністрація не викликає довіри, коли справа стосується Росії».

«Я очікую, що у мене буде можливість попрацювати з Конгресом під час проходження законопроекту та при обговоренні поправок до нього» - сказав Деніел Фрід.

Розробник минулих санкцій щодо Росії привітав включення в законопроект планів із розслідування вбивства Бориса Нємцова: «Я не знаю, що нам вдасться з'ясувати в ході цього. Однак я бачу, що цей пункт є кроком до більшої ясності і справедливості, і тому я це підтримую».

Юджин Чаусовський (Eugene Chausovsky), старший експерт аналітичного центру Stratfor, так прокоментував ситуацію:

"Побачимо, чи буде цей законопроект ухвалений у запропонованому вигляді, або ж якісь його положення будуть пом'якшені - це буде предметом переговорів між Конгресом і адміністрацією. Але я думаю, що секторальні санкції або більш жорсткі санкції, такі як заборона на банківські операції, енергетичний сектор, суверенний борг - ці санкції складніше провести через потенційні наслідки, які можуть мати місце не лише для Росії, але і безпосередньо для США та у глобальному масштабі".

Пояснюючи свою позицію, американський експерт зазначив: "Безумовно, США намагалися економічно ізолювати Росію, і ми бачили ці спроби в енергетичному секторі, ми бачили вплив санкцій на «РУСАЛ» - не лише на російську економіку, а й на світові алюмінієві ринки. І ми бачили, що ці санкції, у кінцевому підсумку, були ослаблені після того, як були вжиті заходи щодо позбавлення Дерипаски мажоритарного пакета. Тобто санкції можуть вплинути на конкретні компанії, певні компанії. Але все залежить від того, які санкції будуть схвалені, щоб побачити, який економічний вплив це матиме на Росію. Я вважаю що Росія (і ми бачили, як російські офіційні особи сьогодні говорили про це) з макроекономічної точки зору більш підготовлена цього разу, ніж у минулі роки, тому що пройшло вже кілька років... Тому я вважаю, що це, безумовно, вплине на російську економіку, але не бачу якоїсь серйозної кризи, принаймні, зараз".

Коментуючи "український" розділ законопроекту, аналітик Stratfor сказав: "Я думаю, що запропоновані санкції проти російської суднобудівної індустріі і співробітників ФСБ, пов'язаних з інцидентом у Керченській протоці, ймовірно, мають більше шансів пройти, ніж, такі заходи, як санкції в банківському секторі, або санкції щодо російського боргу, - принаймні, в найближчому майбутньому.

Джошуа Кіршенбаум (Joshua Kirschenbaum), старший експерт "Німецького Фонду Маршалла" (GMF) побачив схожість пропонованого законопроекту (названого DASKA - скорочено з англ. "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля"), з американськими санкціями, прийнятими щодо Ірану.

"Насправді це схоже на те, що сталося з Іраном, незважаючи на всі відмінності, є і паралелі ... Я думаю, просування буде в будь-якому випадку - в Конгресі, крім DASKA, є ще і DETER Act (Закон про захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень). Інше питання, якщо адміністрація активно використовуватиме адміністративні укази або накладення санкцій під положеннями закону CAATSA ( «Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій», звичайно, це може змінити політичну динаміку. Але зараз, як ми бачимо, Конгрес хоче більшого".

Експерт так пояснив свої слова:"У DASKA є три важливих нових положення про санкції: перше - санкції щодо установок з виробництва зрідженого природного газу за участю Росії, але за її межами - щоб перешкоджати експорту російського ЗПГ, друге - санкції на розробку сирої нафти або ресурсів усередині країни, і третє - санкції щодо нових випусків суверенного боргу Росії терміном понад 14 днів.

Таким чином це набагато менш екстремально, ніж багато з положень, які є в тому ж законопроекті DETER.Таким чином, мені здається, що за цими трьома ділянками досить широкий консенсус у Конгресі, і пропоновані заходи не розглядаються як крайні. Додатково до всього, динаміка, яку ми бачимо як з досвіду Ірану, так і з деяких натяків у DASKA, полягає в тому, що це може бути перший раунд санкцій, і вони будуть безперервно доповнюватися новими раундами кожні шість місяців, поступово нарощуючи санкції.

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