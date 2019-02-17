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У небі в Китаї було видно три сонця

Феномен сонячних «німб» помітили у небі над ранковим містом у Китаї. Відео
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Феномен сонячних «німб» помітили у небі над ранковим містом у Китаї. Відео

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Феномен сонячних «німб» помітили у небі над ранковим містом у Китаї.

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Два вражаючих сонячних «німби» помітили у небі у північній провінції Китаю Гебей у п’ятницю. Сяйво по обидва боки сонця створили враження, що над Землею зійшло три сонця.

Таке явище вважається винятковим і трапляється дуже рідко. За повідомленнями, воно тривало лише 10 хвилин.

Метеорологи називають сонячний «німб» оптичним феноменом атмосфери. Він створюється з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. Ці кристали викривлюються при контакті із сонячним світлом, формуючи своєрідний відблиск.

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