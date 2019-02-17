Білий дім виступив на підтримку надзвичайного стану, оголошеного Трампом

Білий дім у неділю виступив на підтримку надзвичайного стану, оголошеного президентом США Дональдом Трампом для будівництва стіни на кордоні з Мексикою для зниження нелегальної імміграції. При цьому президент заявив, що міг би і не оголошувати надзвичайний стан.



«Він міг би проігнорувати цю кризу, але вирішив цього не робити», - заявив у неділю радник Трампа Стівен Міллер телеканалу Fox News.



Міллер, який займає жорстку позицію з питань імміграції, піддав різкій критиці республіканського екс-президента Джорджа Буша-молодшого за «вражаючу зраду» США близько двох десятиліть тому, коли в країну проникало в чотири рази більше нелегалів, ніж зараз. На думку Міллера, суть проблеми - в тому, що «не можна уявити собі сильну країну без захищених кордонів».



За його словами, своїми діями Трамп «захищає наші кордони», а нелегальна імміграція є «загрозою нашій країні».



Міллер сказав, що дії Трампа виправдовуються законом 1976 року, який наділяє президента повноваженнями оголошувати надзвичайний стан. Щоправда жоден з 59 випадків, коли за цей час був оголошений надзвичайний стан, не був пов'язаний з ситуацією, коли президент намагався обійти відмову Конгресу виділити гроші на конкретні цілі.



У п'ятницю Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб обійти Конгрес, що відхилила його прохання виділити 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни, схваливши лише виділення 1,375 мільярда на будівництво бар'єрів на 90-кілометровій ділянці 3200-кілометрового кордону. Трамп планує залучити до будівництва стіни понад 8 мільярдів доларів з бюджетних коштів, виділених на інші проекти. Судові позови з метою заблокувати перекидання цих грошей вже готуються.



Міллер заявив, що більше 320 кілометрів стіни буде побудовано вже до кінця вересня 2020 року, за кілька тижнів до виборів, на яких Трамп буде домагатися переобрання на другий чотирирічний термін.



В.о. міністра оборони США Патрік Шенахан заявив, що буде з великою обережністю приймати рішення про те, які кошти, перш асигновані на потреби оборони, направити на будівництво стіни на кордоні. «З точки зору потенціалу, цифрам можна довіряти. Потім необхідно привести їх у відповідність з тим, на що гроші повинні бути витрачені», - сказав в.о. глави Пентагону. Він додав, що кошти, асигновані на житло для військовослужбовців, на будівництво стіни витрачатися не будуть.



Трамп заявив, що оголосив надзвичайний стан тому, що був незадоволений сумою, затвердженої Конгресом. «Я хочу зробити це швидше, - підкреслив він. - Я міг би будувати стіну довше. Я не зобов'язаний був це робити. Але я вважаю за краще зробити це набагато швидше ».



Голова Комітету Палати представників з розвідки демократ Адам Шифф заявив, виступаючи по телеканалу CNN: «Якщо ми віддамо «право розпоряджатися гаманцем", то не залишиться ніякої системи «стримувань і противаг». Ніякого поділу влади більше не буде, залишиться лише поділ на партії».



Журналіст Боб Вудворд, який зобразив перший рік президентства Трампа в своєму бестселері «Страх», заявив Fox News, що, на його думку, Трамп випустив декларацію про оголошення надзвичайного стану, тому що в цьому випадку він «виглядає сильним, виглядає жорстким для багатьох».