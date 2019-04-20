США суворіше каратиме візових порушників

Білий дім обговорює можливість посилити візову політику стосовно держав, чиї громадяни найчастіше незаконно залишаються в США.



Газета The Wall Street Journal пише, що обмеження можуть стосуватись держав, чиї громадяни, отримавши бізнес- і туристичні візи в США (категорії B1/B2), особливо часто порушують терміни перебування на американській території.



Для громадян цих держав розглядається можливість скоротити терміни перебування в США, підвищити мита, а також ускладнити процес отримання американських віз.



Видання Politico, з посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки США, повідомило, що нові правила можуть ввести президентським указом без узгодження із Конгресом.



За статистикою Міністерства внутрішньої безпеки США за 2017 рік, терміни перебування порушили 0,35% громадян країн, з якими у Сполучених Штатів існує безвізовий режим.



Для громадян держав, яким потрібна віза для відвідування США, цей показник становить 1,86%.



Для студентів або іноземців, які прибули в США за програмами обміну, - 3,73%.



Більшість порушників візового режиму прибуло в США з країн Африки та Близького Сходу. Зокрема, для Джибуті цей показник становить майже 44%, для Ємену - 28%, для Сирії - 17%.



Візові порушення скоїли 2,4% туристів з України, 1,72% - громадян Росії, 4,01% - Білорусі, 2,92% - Молдови, 7,62% - Азербайджану, 4,6% - Вірменії, 10,72% - Грузії, 3,27% - Казахстану, 3,20% - Киргизстану, 9,10% - Туркменістану і 6,68% громадян Узбекистану.

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