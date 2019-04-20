Російській шпигунці Бутіній загрожує 1,5 роки в'язниці

Прокурори США висловили клопотання про ув’язнення російської громадянки Марії Бутіної на 18 місяців. Торік вона визнала себе винною у змові, щоб діяти як незареєстрований іноземний агент.

«Діяльність, що розглядається в цьому випадку, є частиною більш широкої схеми Росії для отримання інформації та встановлення зв'язків і каналів зв'язку, які можуть бути використані на користь Російської Федерації»,– заявили прокурори 19 квітня.

Суд має винести рішення щодо Бутіної у Вашингтоні 26 квітня.

Бутіна - засновниця російського руху «Право на зброю». Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів.

У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США і погодилася співпрацювати зі слідством. На слуханнях вона заявила, що діяла під керівництвом офіційної особи з Росії та хотіла встановити контакти з республіканцями і Національною стрілецькою асоціацією США. Звинувачення в діяльності як іноземного агента і конспіративній діяльності на користь Росії Бутіна відкинула.

Сторона обвинувачення говорила про зв’язок Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної Міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

У Кремлі звинувачення проти Бутіної назвали «безпідставними».

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