Президент Трамп та радник з питань нацбезпеки США Болтон розійшлися в оцінці загрози з боку Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп і його радник з питань національної безпеки Джон Болтон публічно розійшися в оцінці серйозності загрози, яку представляє Північна Корея.

Напередодні Болтон сказав журналістам, що нещодавнє випробування Північною Кореєю балістичної ракети малого радіусу дії порушили резолюцію ООН. Це перша заява офіційної особи США про порушення Пхеньяном резолюції ООН.

У своєму Твіттері у неділю президент Трамп, який нині перебуває у Токіо, написав:

"Північна Корея запустила якусь невелику ракету, що занепокоїло деяких моїх людей та інших, але не мене. Я маю впевненість, що Кім виконає свою обіцянку, яку дав мені…»

Деякі ж аналітики стверджують, що така поведінка Пхеньяна дійсно викликає занепокоєння.

«Цілком очевидно, що запуск ракети порушив санкції ООН, незалежно від радіусу її дії. Реальність в тому, що американські війська і цивільний персонал в Південній Кореї і Японії вже знаходяться в радіусі дії північнокорейських ракет, тому допущення запуску ракет малої або середньої дальності ставить США під загрозу, не кажучи вже про наших союзників - Японію та Південну Корею», - заявив кореспонденту «Голосу Америки» Кевін Маєр, вашингтонський консультант з питань безпеки і колишній глава відділу у справах Японії в Держдепартаменті США.

У минулому Трамп і Кім провели дві зустрічі - в Сінгапурі і Ханої. Жодна з них не призвела до значних проривів, хоча зустрічі розглядалися як зменшення напруженості між двома країнами.