Якщо демократи розпочнуть процедуру імпічменту Трампа, президент буде переобраний у наступному році – сенатор Ґрем

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем у неділю заявив, що якщо демократи в Палаті Представників спробують ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа, він буде переобраний в наступному році, а республіканці відновлять контроль над Палатою Представників.

В інтерв’ю каналу "Fox News Sunday" Ґрем заявив - якщо спікер Палати Представників Ненсі Пелосі дозволить розпочати процедуру імпічменту, "це буде самогубством для демократичної партії".

Близько трьох десятків демократів і один республіканець в Палаті Представників закликали почати слухання щодо імпічменту Трампа. До цього часу Пелосі чинила опір цим закликам. Замість того вона наполягає на продовженні кількох розслідувань діяльності Трампа в комітетах Палати Представників, в тому числі стосовно його фінансів, податків та дій, які він вчинив протягом останніх 28 місяців на посаді президента, намагаючись закрити чи обмежити сферу розслідування Мюллера.

Вона сказала, що розслідування Палати Представників "можуть призвести до імпічменту", але зараз "ми не на цьому етапі".