США вимагатимуть дані соцмереж для отримання американської візи

Державний департамент США вводить нові правила для отримання американської візи. З введенням нових правил майже всі бажаючі її отримати, повинні будуть надати інформацію про свої акаунти в соцмережах, адреси електронної пошти та телефонні номери за останні п’ять років. Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Нові вимоги були запропоновані ще у березні минулого року, але лише зараз Держдепартамент затвердив нові форми заявки на отримання візи.

Зміну правил пояснюють в необхідністю забезпечення національної безпеки. «Ми постійно шукаємо нові механізми покращення процесу перевірок для того, щоб захистити громадян США, водночас підтримуючи законні подорожі до США», - кажуть в Держдепартаменті США.

Дані про свої соцмережі раніше вимагали лише від тих осіб, які проходили додаткову перевірку через те, що, наприклад, раніше вони відвідували регіони, контрольовані терористичними угрупованнями.

Нові правила тепер розповсюджуватимуться на всіх заявників, які подають документи на туристичні, студентські чи робочі чи імміграційні візи. Виняток зроблено для дипломатів та членів офіційних делегацій.

Правозахисні групи виступають з критикою нових правил. Так, Американський Союз захисту громадянських свобод заявляє, що «немає жодних доказів, що такий моніторинг соціальних мереж є ефективним чи справедливим та призведе до самоцензури в інтернеті».