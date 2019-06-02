Нові подробиці стрілянини у місті Вірджинія Біч

У містечку Вірджинія Біч жалоба і сум, люди намагаються зрозуміти, що змусило інженера муніципальної комунальної служби зайти в будинок адміністрації і вбити колег, з якими він працював багато років. Понад двісті людей зібралися вшанувати пам’ять 12-тьох загиблих у п’ятницю працівників міської адміністрації.

Це так страшно. Це сталося за понад 3 кілометри від мого дому. Сюрреалістично бачити наше рідне місто в національних новинах.

«Це так страшно. Це сталося за понад 3 кілометри від мого дому. Сюрреалістично бачити наше рідне місто в національних новинах. Звичайно, і всі ці люди, яких вбили за кілька кілометрів звідси, а в мене діти», - каже місцева жителька Сандра Макдональд.

Серед присутніх був і чоловік, який добре знав нападника. За кілька хвилин до стрілянини у п’ятницю, вони коротко зіштовхнулися у туалетній кімнаті.

«Я запитав його про плани на вихідні. Він запитав, як справи у мене. Мені дуже пощастило, після цього я пішов собі додому. Ніяких ознак чогось погано. Якби я щось помітив, я би спробував йому допомогти», - каже Джозеф Скотт.

«Хороший хлопець» - так про нападника 40-річного Двейна Креддока відгукуються колеги та сусіди. Щоправда у медіа вже почали з’являтися повідомлення, що за тиждень до стрілянини, Двейн мав сутичку з кимось в офісі і міг втратити роботу. Колишній військовослужбовець, інженер за фахом він пропрацював у муніципальній службі комунальних послуг понад 15 років. Що ж насправді змусило цього чоловіка відкрити стрілянину наразі розслідують правоохоронці. На цей момент відомо лише, що зброю, яку він використав при нападі, два пістолети 45-калібру, Креддок придбав легально.

«Один пістолет був куплений у 2016-му, другий - у 2018-му. Обидва були куплені нападником і, судячи з усього, куплені легально», - каже спецагент Ашан Беденикт.

Зупинив стрілянину поліцейський, який смертельно поранив Двейна і той згодом помер у лікарні. Поліція каже, не виглядає, що нападник переслідував якусь конкретну групу колег. Стріляв нерозбірливо: жінок, чоловіків, білих, афроамериканців. Серед загиблих є американець білоруського походження Александр-Михаїл Гусев, який понад 9 років пропрацював у муніципальній владі. Серед 12-ьох-загиблих, 11 працювали в міській адміністрації, один з них Берт Снеллінг був особистим другом мера Вірджинії Біч Боббі Даєра. Своє завдання мера Боббі Даєр бачить у тому, щоби об’єднати громаду і почати процес загоєння.