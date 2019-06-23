Трамп дав демократам «останню можливість» посилити імміграційні закони

​Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що хоче дати законодавцям-демократам «останню можливість» посилити закони про надання притулку та імміграційну політику, перш тим, як почати депортацію нелегальних іммігрантів.

Не вдаючись в деталі, Трамп заявив, що законодавці, які виступають проти його жорсткої імміграційної позиції, можуть «швидко домовитися про прості зміни щодо процедури притулку та закриття лазівок».

«Це, а також допомога, яку надає нам Мексика, виправить ситуацію на південному кордоні. Ймовірно, цього не станеться, але спробувати варто. Два тижні - і почнеться велика депортація!»- написав Трамп в Твіттері.

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Віце-президент Майк Пенс заявив телеканалу CNN, що США «повинні закрити лазівки» на кордоні, де, за його словами, лише в цьому році очікується прибуття понад мільйона нелегальних мігрантів, в основному з країн Центральної Америки, які шукають притулку в США.

«Ми повинні покінчити з ситуацією, коли люди вважають, що вони можуть приїхати, попросити притулку, і їх впустять в США, - сказав Пенс. - Дні нашого дірявого кордону полічені».

За словами віце-президента, 90 відсотків нелегальних іммігрантів, яким призначені судові слухання у їх справах, на засідання просто не зявляються. Однак Міністерство юстиції твердить протилежне: у 2018 році 89 відсотків іммігрантів з'явилися на слухання.

Існують сумніви в тому, що Трамп і демократи можуть дійти угоди з проблеми імміграції. Попередні часткові угоди в останні роки так і осідали в Конгресі, де республіканцям і демократам не вдавалося остаточно домовитися.

Повідомлення про те, що Імміграційна та митна служба США планує провести широкомасштабні заходи, викликали обурення у лідерів демократів у багатьох великих містах. Вони засудили ці плани і ініціювали заходи з надання допомоги іммігрантам, яких це торкнеться.

Трамп заявив, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі в п'ятницю закликала його скасувати рейди, щоб виявити таке ж співчуття, яке він продемонстрував, скасувавши військовий удар по іранських об'єктах після того, як Тегеран в четвер збив американський безпілотник.

У відповідь на рішення Трампа відкласти масову депортацію Пелосі заявила ввечері в суботу: «Пане президенте, ми раді затримці. Для всеосяжної імміграційної реформи потрібен час. Сім'ї повинні бути разом».

Очікувалося, що операція торкнеться до 2 тисяч сімей в великих містах, які привертають велику кількість іммігрантів, включаючи Г'юстон, Чикаго, Майамі і Лос-Анджелес.