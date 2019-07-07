У Бразилії помер «батько босанови» Жуан Жілберту

Жуан Жілберту, бразильський співак, гітарист, автор текстів, відомий як один із засновників напрямку босанова помер у віці 88 років, у своєму будинку в Ріо-де-Жанейро. Світової популярності Жілберту набув у 60-их роках, коли став музичною іконою Бразилії. «Його боротьба (з хворобою – ред. ГА) була достойною. Він намагався втримати гідність у той час, як втрачав незалежність», - написав у повідомленні про його смерть у Фейсбуці син музиканта Жуан Марчело.

Босанова, поєднання джазу та бразильського фольклору, дебютувала на музичні сцені з іконічною композицією «Дівчина з Іпаніми», яку виконала його дружина Аструд Жілберту. У 60-их та 70-их Жілберту жив у Сполучених Штатах, де працював з відомими американськими джаз музикантами, в тому числі і саксофоністом Стеном Ґетсом. Жілберту отримав дві нагороди Ґреммі. У 1980 році він повернувся на батьківщину.

Останні роки музикант уникав журналістів та публіки.