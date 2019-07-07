Американська жіноча збірна з футболу перемогла на Чемпіонаті світу

У фінальному матчі в французькому Ліоні американки обіграли збірну Голландії з рахунком 2:0. Це вже четвертий рекордний чемпіонський титул для американської жіночої збірної.

Переможці на полі, футболістки тепер повертаюся у США де на них чекає нова битва - за рівну з чоловіками зарплату. У березні жіноча збірна подала в суд на Федерацію футболу США, звинувачуючи її у дискримінації. В середньому жінки футболістки заробляють в 2 з половиною рази менше, ніж гравці чоловічої команди. Нагадаю, що чоловіча збірна США з футболу навіть не змогла потрапити на останній чемпіонат світу у Росії.