Світоліна стане першою українкою у півфіналі Вімблдона

Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Вімблдонського турніру і стала першою українською тенісисткою, яка зіграє в півфіналі найпрестижнішого турніру серії Великого шолома.

Раніше українські тенісисти не виходили до півфіналу Вімблдону ані в жіночому, ані в чоловічому одиночному розрядах.

У матчі за чвертьфінал Світоліна обійшла представницю Чехії Кароліну Мухову, 68-у ракетку світу. В першій партії українка поступалася з рахунком 2:5, але в підсумку здобула перемогу в двох сетах - 7:5, 6:4.

У півфіналі на Світоліну чекає зустріч із колишньою першою ракеткою світу румункою Сімоною Халеп, яка зараз посідає сьоме місце у світовій класифікації.

Еліна Світоліна - найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу. У вересні 2017 року вона посідала місце третьої ракетки світу.

Загалом 26 разів вона перемагала вісьмох тенісисток, які колись займали позицію першої ракетки світу, серед яких Серена Вільямс, Анджеліка Кербер і Сімона Халеп.

Одним з найбільших її здобутків стала перемога у трьох поспіль турнірах WTA серії Premier 5 у 2017 році, чого не вдавалося жодній іншій тенісистці.

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