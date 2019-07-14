Електропостачання в Нью-Йорку відновили

Офіційні особи Нью-Йорка повідомили, що електропостачання в західній частині Мангеттена було відновлено незадовго до півночі в суботу.

За словами представників компанії Con Edison, без електрики опинилися приблизно 72 тисячі жителів міста. Це сталося о 6:47 вечора.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявив, що перебій не був пов'язаний зі «старінням» інфраструктури. «Con Edison регулярно оновлює свою систему», - уточнив губернатор. Раніше Куомо заявив, однак, про неприпустимість того, що сталося. За його словами, влада проведе розслідування інциденту.

Керівництво міста обіцяло повністю відновити електропостачання до півночі, і незадовго до дванадцяти було оголошено, що проблема вирішена.

Куомо високо оцінив взаємодопомогу жителів міста. «Коли справи йдуть найгіршим чином, жителі Нью-Йорка проявляють свої кращі якості», - сказав губернатор.

Під час аварії згасли світлофори, зупинилися потяги метро і ліфти, перестали працювати кондиціонери.

Згасло світло і на Бродвеї. Виконавці, зайняті в бродвейських шоу, вийшли на вулиці, щоб розважити людей, які гуляють по багатолюдним бульварах. Концерт Дженніфер Лопес в Медісон Сквер Гарден був раптово зупинений приблизно на четвертій пісні, а потім скасований.