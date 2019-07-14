Імміграційна поліція США розпочала масові арешти і депортацію нелегальних іммігрантів

Рейди відбуваються у низці великих мегаполісів по всій країні. Серед них Атланта, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, та інші. Загалом, повідомляють у федеральному уряді, планують заарештувати близько двох тисяч нелегалів, розпорядження про видворення яких раніше дав суд. В імміграційній поліції не повідомляють деталей операцій. Раніше президент Дональд Трамп погрожував почати масові депортації цій неділі, в результаті чого можуть бути депортовані мільйони нелегалів.

«Люди в'їжджають в цю країну нелегально, а ми вивозимо їх легально», - пояснив Трамп.

Агенти Імміграційної та митної поліції США (ICE) будуть націлені в основному на іммігрантів, яких вважають небезпечними. В.о. директора ICE Метью Олбенс заявив, що розшукувані іммігранти знаходяться в «прискореному списку» у справах імміграційних судів.

Очікується, що рейди будуть позитивно сприйняті виборцями, які раніше проголосували за Трампа, виходячи з його неодноразових обіцянок вирішити проблему нелегальної імміграції. Демократи засудили заплановану операцію, заявивши: діяти подібним чином проти сімей, багато з яких прибули в США з Центральної Америки в пошуках кращого життя, - не по-людськи.

За словами Трампа, «великий відсоток злочинців» вже міститься в центрах утримання в Техасі, недалеко від американо-мексиканського кордону, де в п'ятницю побував віце-президент США Майк Пенс.

«Вибачте, не можу впустити їх в нашу країну», - заявив Трамп в «Твіттері» - Якщо (в центрах утримання) занадто багатолюдно, то скажіть їм, щоб вони не приїжджали в США, і скажіть демократам - ліквідуйте лазівки - і проблема вирішена!»

Кен Куччінеллі, призначений Трампом в.о. директора Служби громадянства та імміграції, відкинув припущення, що рейди є політичним інструментом. В інтервю з кореспондентом CNN він сказав: «У той час, як багато людей в цьому уряді говорили, що ця криза - штучна ... ці люди зараз приходять на кордон і розуміють, що у нас дійсно має місце криза».

В останні дні перед запланованими рейдами мери ряду міст, в основному демократи, підтвердили свою політику відмови від співпраці з посадовими особами ICE щодо депортацій, а також опублікували номери телефонів довіри, за якими іммігранти можуть дзвонити, щоб проконсультуватися щодо своїх прав.

Крім того, законодавці-демократи і в інші особи інформують іммігрантів щодо їх правового статусу та радять їм не відкривати агентам ICE, якщо ті не нададуть судового розпорядження, а також нічого не говорити і не підписувати без попередньої розмови з адвокатом.

Трамп заявив в Твіттері, що агенти мають намір заарештувати мільйони іммігрантів, які незаконно в'їхали в США, в той час як представники адміністрації заявили, що мова йде приблизно про 2 тисячі осіб.

Олбенс сказав, що агенти ICE будуть переслідувати цілі сім'ї, яким було наказано покинути країну, але що деякі сім'ї можуть бути розлучені, якщо лише деякі їх члени знаходяться в країні без належних документів.

Трамп зробив незвичайний крок, оголосивши про рейди заздалегідь і заявивши в п'ятницю, що він не стурбований тією обставиною, що це може допомогти деяким з тих, хто підлягає затриманню, уникнути арешту.