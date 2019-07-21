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ЦВК оприлюднила перші результати виборів до Ради

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Центральна виборча комісія почала оприлюднювати перші дані за результатами виборв до Верховної Ради України.

Згідно з повідомленням, на даний час опрацьовані 0,11% протоколів по Україні. Перше місце, за цими даними, посідає партія «Слуга народу» (40,94%).

Значно відстають від лідера «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (майже 13,5%), «Європейська солідарність» (7,6%) та «Радикальна партія Олега Ляшка» (10,5%) та «Опозиційна платформа – За життя» (понад 5%).

Ці дані наразі не є репрезентативними і не збігаються з даними Національного екзит-полу, які засвідчують, що до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять п'ять партій.

П’ятивідсотковий прохідний бар’єр долають:

  • Партія «Слуга народу» – 43,9%
  • «Опозиційна платформа – За життя» – 11,5%
  • «Європейська солідарність» – 8,9%
  • ВО «Батьківщина» – 7,6%
  • «Голос» – 6,3%.

Передрук з "Радіо Свобода"

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