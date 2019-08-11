Нетаньягу їде до Києва наступного дня після рішення Кнесету щодо Угоди про зону вільної торгівлі

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру.

Востаннє Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра – у 1999 році.

21 січня цього року Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі. На церемонії підписання в Єрусалимі колишній президент Порошенко назвав цей день історичним, адже, за його словами, угода про вільну торгівлю готувалась протягом 50 років. 17 серпня ізраїльський Кнесет має, як очікується, ратифікувати цю угоду. Як сказала в ефірі 5 каналу колишня торгова представниця України Наталія Микольська, Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем може запрацювати вже наступного року. «Для України вигідно мати угоду про Зону вільної торгівлі з країнами, які багато імпортують і які мають високий дохід на душу населення. І також з країнами, які знають українські товари. Власне це все стосується Ізраїлю», - наголосила Микольська.

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