Трамп вважає за можливе запросити Росію як гостя на наступний саміт G7 – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив під час саміту «Групи семи» у французькому Біарріці про можливість запросити представників Росії на наступний такий саміт, який планується провести у Сполучених Штатах, передає Bloomberg.

«У нас була хороша дискусія щодо Росії і президента Путіна. Жвава, але хороша», – цитує видання американського лідера.

Раніше Трамп напередодні саміту G7 кілька разів говорив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз.

В рамках саміту заходи за участі лідерів Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії триватимуть до понеділка, 26 серпня.

Як раніше повідомлялося, серед тем для обговорення будуть їхні відносини з Росією, ситуація в Ірані, протести у Гонконгу, сирійський конфлікт та ескалація між Індією та Пакистаном через Кашмір.