Перрі: США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики

"Надзвичайною перемогою" назвав міністр Енергетики США Рік Перрі підписання США, Польщею та Україною меморандуму про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

«Меморандум про співпрацю США, Польщі та України є надзвичайною перемогою для енергетичної та економічної та національної безпеки всіх трьох країн», - написав міністр Перрі на своїй сторінці у Фейсбуці.

Перрі зазначив - США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики.

«Мав продуктивну зустріч із секретарем РНБО України Олександром Данилюком та новопризначеним міністром енергетики України Олексієм Оржелєм. США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки», - пише Перрі.

Однією з тем Меморандуму стало налагодження поставок американського газу до України через Польщу. Представник Польщі з питань енергетики Пьотр Наїмський заявив пресі, що Польща зможе наростити можливості постачання американського газу до України до 6 мільярдів кубометрів, починаючи з 2021 року, повідомляє Reuters.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", польська нафтогазова компанія (PGNiG) і «Енергетичні Ресурси України» домовилися про постачання до України через Польщу американського газу.