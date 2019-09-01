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Пенс: США підтримуватимуть Україну у питаннях безпеки та «законної вимоги щодо Криму»

Варшава: Майк Пенс зустрівся із Володимиром Зеленським. Відео
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Варшава: Майк Пенс зустрівся із Володимиром Зеленським. Відео

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Варшава: Майк Пенс зустрівся із Володимиром Зеленським. Відео

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Віце-президент США Майк Пенс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її «вимозі» [повернути – ред. ГА] Крим. Про це повідомляє агентство новин AP.

Двостороння зустріч у неділю в польській столиці Варшаві відбулася під час відзначень 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Пенс заявив, що США будуть стояти з Україною у питаннях безпеки та «законної вимоги України щодо Криму». Зеленський подякував віце-президенту за «зусилля США та відстоювання прав України».

Пенс також привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах та подальшій перемозі його партії на виборах до Верховної ради, а також додав, що відносини між США та Україною «ніколи не були міцнішими».

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