Зеленський обговорив із Пенсом візит до США, зустріч із Трампом і мир на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом обговорив, зокрема, свій майбутній візит до США і зустріч із президентом Дональдом Трампом, а також «стратегію повернення миру», повідомила пресслужба голови української держави.

Ніяких дальших подробиць про ці моменти розмови не наведено.

Виступаючи перед пресою під час зустрічі, що відбулася на полях вшанувань у столиці Польщі Варшаві 80-х роковин початку Другої світової війни, Пенс наголосив, що США продовжать підтримувати Україну, з якою Вашингтон має, за його словами, міцніші, ніж будь-коли, відносини.

«Ми завжди підтримували народ України, особливо з 2014 року ми твердо виступаємо за територіальну цілісність України. І можу запевнити вас, що ми продовжимо підтримувати народ України в питання вашої безпеки, територіальної цілісності, включно з законним правом України на Крим», – сказав Пенс.

Він, серед іншого, також заявив, що хоче обговорити з українським керівником питання щодо поступу у втіленні мінських домовленостей про врегулювання на сході України, а також поступ у впровадженні реформ.

Зеленський, у свою чергу, подякував Пенсові за те, що США завжди відстоювали права України, захищали їх і не змінювали своєї позиції з приводу територіальної цілісності й суверенітету української держави, а також надавали Києву і фінансову, і військову допомогу.

«Але ми віримо, що скоро буде мир, і все для цього робимо», – додав він.

Як повідомила пресслужба президента України, «українська та американська сторони обговорили ситуацію на Донбасі та покрокову стратегію повернення миру в Україну».

Крім того, мовиться в повідомленні, «сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, наголосивши на важливості підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, Польщею та США». Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні, наголосили у пресслужбі.

Попереднього дня візиту Зеленського до Польщі, 31 серпня, Україна, США і Польща підписали меморандум про співпрацю в сфері енергетики, який, зокрема, стосується диверсифікації джерел постачання газу і підвищення рівня енергетичної безпеки.

Спершу вважали, що в перебігу перебування в Варшаві український керівник зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, але той мусив скасувати свій візит через ураган, що насувається нині на Сполучені Штати.

Припускають, що тепер перша зустріч двох президентів може відбутися в перебігу візиту Зеленського до США під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у другій половині вересня.