Ніякого тиску не було – президент Трамп прокоментував свою телефонну розмову з президентом Зеленським

Президент Дональд Трамп під час підсумкової прес-конференції середи у Нью-Йорку заявив, що не тиснув на президента Зеленського у питанні розслідування проти колишнього віце-президента Байдена.

«Преса ставила питання президенту України. Він сказав – ніякого тиску. Я використовую слово тиск, здається він використав слово – поштовх. Але я думаю, він мав на увазі тиск, втім, це те саме. Ніякого поштовху, ніякого тиску, нічого. Це все брехня. Це все велика брехня», - заявив президент.

«Послухайте цей дзвінок. Він був ідеальним. Я цього не робив, не було ніякої вимоги «послуги за послугу». А у Байдена була», - додав президент Трамп.

Натомість президент Трамп закликав до прозорості Джо Байдена та його сина Гантера.

«Я наполягаю на відкритості з боку Джо Байдена та його сина Гантера щодо мільйонів доларів, які були швидко та легко зароблені в Україні та Китаї. Мільйони доларів, мільйони доларів, зароблені дуже швидко, коли він був віце-президентом. Я думаю, що вони мають бути відкритими у цьому питанні. Я проінформував про це лідера. Також я вимагаю відкритості від демократів, які поїхали до України та спробували примусити нового президента, який, я визнаю, є видатною людиною, я щойно з ним зустрівся. Я думаю, він буде видатним. Його обрали через його обіцянку подолати корупцію. Він хоче покінчити з корупцією в Україні. Я думаю, це чудово. Однак, вони поїхали туди, вони хотіли примусити нового президента зробити те, що вони хотіли, у формі політичної погрози. Вони пригрозили йому, якщо він не зробить певних речей. В цьому вони звинувачують мене, але я цього не робив».».

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