Президента Трампа «саботують» з першого дня після обрання – сенатор Джонсон

Сенатор-республіканець Рон Джонсон виступив із захистом президента Трампа у зв’язку з його закликом розібратися, яке відношення має Україна до виборів у США 2016 року.

«Дозвольте мені сказати Вам, чому я симпатизую Президенту Трампу відносно того, через що йому довелося пройти… Ніколи в житті я не бачив, щоб Президент відразу після обрання на посаду, не мав принаймні якогось доброго ставлення з боку своїх опонентів. Я ніколи не бачив, щоб адміністрацію піддавали такому саботажу з самого першого дня після виборів», - сказав Рон Джонсон в інтерв’ю програмі «Зустріч з пресою».

«Преса твердить, що президент Трамп хоче накопати компромат на свого опонента на виборах 2020. Насправді ж він хоче пояснення того, що сталося у 2016 році. Хто його підставив? Чи інформація надійшла з України?»

Колега сенатора Джонсона сенатор-демократ Крис Мерфі, який у серпні разом з Джонсоном зустрічався у Києві з президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями, висловив розчарування позицією республіканців.

«Рон – хороший друг. Але я глибоко стривожений позицією, яку обрали республіканці», - сказав він в інтрев’ю програмі «Зустріч з пресою». «Листування чітко вказує на те, що була вимога «послуги за послугу», що Держдепартамент, Білий дім та особисті юристи президента всі працювали, щоб Україна втрутилась у вибори 2020 в обмін на доступ до Білого дому та скоріш за все розблокування допомоги», - додав сенатор Мерфі.

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