Президент Трамп став на захист Руді Джуліані

Президент США Дональд Трамп став на захист свого юриста Руді Джуліані. У Твіттері та в інтерв'ю медіа, президент називає Джуліані авторитетним юристом і борцем з корупцією.

«Так що тепер вони переслідують легендарного «борця зі злочинністю» та найкращого мера за всю історію Нью-Йорка Руді Джуліані. Він може виглядає іноді трохи жорстким, але він разом з тим чудовий хлопець і прекрасний юрист. У США відбувається одностороннє «полювання на відьом». Deep State (теорія, згідно з якою у США існує скоординована група державних службовців, які впливають на державну політику без оглядки на демократично обране керівництво – ред. ГА). Ганьба!» - написав у своєму Твіттері президент Трамп в неділю.

У суботу Трамп та Джуліані зустрілися у гольф-клубі Трампа у штаті Вірджинія. Раніше низка американських ЗМІ повідомила, що федеральні прокурори почали кримінальне розслідування проти Джуліані через можливе порушення ним законів про лобістську діяльність. Особистий юрист президента опинився у центрі уваги правоохоронців після арешту двох його клієнтів, Льва Парнаса та Ігоря Фрумана, яких звинувачують у змові з метою приховати джерело походження внесків до виборчих кампаній республіканських політиків, та діях в інтересах українського чиновника.