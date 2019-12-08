"Червоні лінії" для Зеленського окреслив протестний Майдан

У Києві знову Майдан, цього разу попереджувальний. Тисячі людей, які вийшли на центральну площу столиці, сповідують різні політичні погляди. Але їх об’єднала тривога через поступки, на які може піти Зеленський у переговорах із Путіним. І тема "червоних ліній", про які вони вирішили нагадати українському президентові.

Не поступитися заради припинення війни українським суверенітетом, не проміняти повернення Донбасу на європейське майбутнє країни, не здати в обмін на газову знижку інтереси держави. Такі "червоні лінії" для президента окреслюють протестувальники.

“Ми прийшли, щоб нагадати нашому президенту, що ми проти капітуляції і проти того, щоб він здавав наші позиції у Донецьку, Луганську, Криму”.

“Зберегти державу така, як вона є. Щоб не лягти під Росію, і щоб капітуляції не було”.

“Мир – це коли агресор покине територію нашої країни. А якщо агресор організовує по-іншому наше життя – це окупація”.

Протести у переддень зустрічі Зеленського і Путіна у Парижі не послаблюють, а, навпаки, посилюють позиції української влади, вважають мітингарі.

“Ми тут, щоб нічого не сталося. Бо якщо здадуть наші інтереси, то всім буде всім гаряче”.

“Це попередження для Зеленського, щоб він не наробив помилок”.

“Наша присутність тут допоможе Володимиру Зеленському наполегливо відстоювати інтереси України. Він відчуватиме, що є підтримка людей курсу на захист українських інтересів”, - заявили протестувальники "Голосу Америки".

Парламентська опозиція також переконана, що цією акцією допоможе президенту відстояти на переговорах національний інтерес.

“Усі учасники переговорів побачать, що люди не бажають капітуляції. Люди чітко виставляють "червоні лінії", за які не має зайти українська делегація. Це посилює позиції української делегації, показуючи, що це не лише позиція представників української влади, а за цим також стоїть потужна позиція українських людей”, - сказав "Голосу Америки" народний депутат України з фракції “Європейська солідарність” Ростислав Павленко.

Екс-президент Петро Порошенко на Майдані закликав Зеленського не боятися Путіна і побажав українській делегації успіху.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про твердий намір української делегації відстоювати інтереси країни і не перетинати так звані червоні лінії.