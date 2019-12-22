МЗС Росії: санкції США не зупинять будівництво "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що газопроводи «Північний потік-2» і «Турецький потік» будуть введені в експлуатацію, не дивлячись на санкції США.

Як повідомило інформагентство «Інтерфакс» 22 грудня, Лавров заявив, що Росія планує відповісти на нові заходи з боку Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення санкцій проти компаній, які займаються укладанням газопроводу «Північний потік-2». Цей проект, як передбачається, подвоїть обсяги російського газу, що поставляється в Німеччину через газопровід «Північний потік».

Крім того, Лавров заявив про готовність Росії включити важкі ракети «Сармат» і гіперзвукові ракети «Авангард» в договір СНО-3 зі Сполученими Штатами, якщо він буде продовжений. Росія також готова продемонструвати ракету «Сармат» США, заявив Лавров, виступаючи на російському державному телеканалі, повідомляє «Інтерфакс».