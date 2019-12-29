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Франція та Німеччина вітають звільнення українських полонених і заручників

Під час обміну полоненими, 29 грудня 2019 року

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Посольство Франції в Україні висловило радість з приводу звільнення українських полонених і заручників ОРДЛО.

«Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті», – написали у твіттері французькі дипломати.

Посольство США в Україні вже також привітало обмін утримуваними особами.

Близько шістнадцятої години в офісі президента України повідомили про завершення обміну утримуваними особами з угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». За цими даними, вдалося звільнити 76 українських полонених та цивільних заручників.

Офіційних списків звільнених наразі немає. Журналісти встановлюють особи тих, кого впізнають на трансляціях.

Близько 11:00 29 грудня в офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами розпочався на КПВВ «Майорське». Спочатку людей передали з непідконтрольних Києву територій Луганщини, після чого почалася закрита частина обміну з ОРДО.

Передрук з "Радіо Свобода"

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