Губернатор Нью-Йорка: напад на будинок рабина – акт внутрішнього тероризму

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо назвав актом внутрішнього тероризму напад на будинок хасидського рабина в місті Монсі ввечері в суботу, де на святкування Хануки зібралося близько 70 чоловік, в результаті якого п'ятеро людей отримали ножові поранення.

Відвідавши місце злочину в окрузі Рокленд, Куомо в неділю зустрівся з постраждалими, які приїхали в будинок рабина Хаїма Роттенбенга, щоб відзначити Хануку. «Це тероризм, внутрішній тероризм, - заявив Куомо журналістам. - Ці люди хочуть нести шкоду, масове насильство, породжувати страхи, засновані на расі, кольорі шкіри і віруваннях».

Влада оголосила, що нападник був заарештований в нью-йоркському Мангеттені, після того як він втік з місця злочину в Монсі на машині, але не повідомили ніяких подробиць про підозрюваного.

Співзасновник Ортодоксальної єврейської ради зі зв'язків з громадськістю Йоссі Гестетнер повідомив, що обличчя нападника було частково закрито шарфом, коли він накинувся з ножем на п'ятьох людей, двоє з яких знаходяться в критичному стані. «Один з дітей рабина також був поранений», - повідомив журналістам Гестетнер.

Близько третини населення округу Рокленд складають євреї, включаючи великий анклав ортодоксальних євреїв, які живуть в замкнутих спільнотах.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила, що вона «глибоко стурбована» подіями в Монсі.

«Ми абсолютно нетерпимі до будь-яких проявів ненависті і продовжимо стежити за цієї жахливої ситуацією», - написала вона в Твіттері.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху також заявив в Твіттері в неділю, що його країна «рішуче засуджує недавні прояви антисемітизму, в тому числі злісну атаку в будинку рабина в Монсі, Нью-Йорк, під час Хануки».

«Ми надсилаємо найкращі побажання одужання пораненим. Ми будемо співпрацювати з місцевою владою там, де це можливо, щоб допомогти подолати це явище. Ми пропонуємо свою допомогу кожній країні», - додав він.

Напад в Монсі став черговою атакою проти євреїв в регіоні. Раніше цього місяця відбулася різанина в кошерній крамниці в Нью-Джерсі.

У квітні 2019 року озброєний чоловік убив рабина-жінку і поранив трьох людей під час суботньої служби в синагозі в Сан-Дієго, Каліфорнія. За півроку до того озброєний чоловік убив 11 віруючих в синагозі «Древо життя» в Піттсбурзі, Пенсильванія, що стало найкривавішою антисемітської атакою в американській історії.

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