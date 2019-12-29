Канада закликала звільнити решту українських політв’язнів, що перебувають за ґратами у Росії та Криму

Посольство Канади в Україні привітало звільнення українських полонених і заручників ОРДЛО.

«Канада вітає звільнення сьогодні українських бранців та поділяє радість українців побачити їх вдома – це важливий крок вперед. Ми пам'ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто за гратами в Росії та Криму, та очікуємо на їх негайне звільнення», – написали дипломати у твіттері.

Окрім того, посольство закликало Росію виконати всі зобов’язання, які та на себе взяла під час саміту у Парижі.

9 грудня в Парижі відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. ​На зустрічі сторони домовились, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня.

Раніше радість з приводу повернення додому полонених та заручників угруповань «ДНР» та «ЛНР» висловили посольства США, Франції та Німеччини.