Перші реакції країн Заходу на обмін утримуваними на Донбасі

Зібрали перші реакції міжнародної спільноти на обмін утримуваними на Донбасі.

У посольстві США в Україні привітали повернення звільненних полонених з підконтрольного Росії Донбасу. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Твіттері посольства США в Україні: "Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в Нормандському форматі 9 грудня. Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів та багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму".

Посольство Канади в Україні теж привітало звільнення українських полонених і заручників ОРДЛО. «Канада вітає звільнення сьогодні українських бранців та поділяє радість українців побачити їх вдома – це важливий крок вперед. Ми пам'ятаємо про тих, хто залишився в полоні, включно з тими, хто за ґратами в Росії та Криму, та очікуємо на їх негайне звільнення», – написали дипломати у твіттері.

Посольство Франції в Україні також висловило радість з приводу звільнення українських полонених і заручників ОРДЛО. «Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті», – написали у твіттері французькі дипломати.

"Це позитивний приклад виконання одного із заходів, про які було домовлено на саміті Нормандської четвірки 9 грудня", - йдеться у заяві, яку поширило зовнішньополітичне відомство ЄС. У заяві також йдеться, що ЄС взяв до уваги обмін людьми, які пов’язані з трагічними подіями на Майдані у 2014 році. «Ми очікуємо, буде продовжено розслідування всіх звинувачень і що всі дотичні сторони зроблять все, аби винні були притягнені до відповідальності», – додає ЄС. В заяві також говориться про підтримку Нормандського формату, ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи з боку ЄС, а також підтримується повне припинення вогню.

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак: «Звільнення великої групи затриманих у святковий час є зокрема важливим».

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус: «Вітаю цей обмін затриманими між Україною та підтримуваними Росією сепаратистами. Гарна новина для родин»:

Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс опублікувала наступну заяву:

"Я вітаю довгоочікуване повернення українців, утримуваних в ОРДЛО. Президенту Зеленському довелося приймати важкі рішення задля виконання умов угоди досягнутої на саміті Н4 та повернення їх додому.

Тепер Росія мусить звільнити усіх українських політв'язнів, які утримуються в РФ та Криму.

Залишається важливим, щоб правосуддя здійснилося стосовно тих, хто винен у тяжких злочинах, включаючи насильство щодо протестантів на Майдані та вибух у Харкові у 2015 році."

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