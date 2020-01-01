Залучення жінок до ухвалення глобальних рішень принесе мир у світі – Папа Римський

Залучення жінок до ухвалення глобальних рішень зробить світ більш об’єднаним і в мирі, - заявив Папа Римський Франциск під час промови у соборі святого Петра в перший день Нового року.

«Коли жінка має можливість передати свої таланти, світ стане більш об’єднаним і в мирі, то ж перемога для жінок є перемогою для всього людства», - сказав глава Католицької Церкви.

Світ стане кращим у Новому році, якщо до жінок ставитися із гідністю, наголосив Понтифік.

«Якщо ми хочемо, щоб світ був кращим, щоб це був дім миру, а не двір війни, нехай гідність до кожної жінки буде у серці цього, - сказав Франциск. – Жінки жертовні і миролюбні, і повинні бути повністю залучені до процесів ухвалення рішень».

Насильство проти жінок глава Католицької Церкви прирівняв до богохульства, заявивши, що «часто тіло жінки приноситься в жертву на осквернений вівтар реклами, прибутку чи порнографії». За його словами, жінок «постійно ображають, б'ють, ґвалтують, примушують до проституції».

1 січня Католицька Церква вшановує особливим чином Богородицю Діву Марію.

Дивіться також: Яким цей рік був для американців та чого вони бажають самі собі та іншим у 2020 році?