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Помпео: данні розвідки відносно Солеймані були однозначні

  • Голос Америки

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Держсекретар США Майк Помпео заявив у неділю, що висновки розвідки, на підставі яких приймалося рішення про нанесення американськими військовими авіаудару, в результаті якого був убитий іранський військовий командир Касем Солеймані, були вірні. За словами Помпео, бездіяльність призвело б до більш серйозної небезпеки.

Коментуючи заяви, згідно з якими наявні дані розвідки не були переконливими, Помпео сказав, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС, що у вищого керівництва, що мав доступ до всіх розвідданих, «не було сумнівів».

«Оцінка розвідників прийшла була чіткою: не діяти, тобто дозволити Солеймані і далі займатися плануванням, його терористичної кампанією, представляло б більш значну загрозу, ніж ті заходи, на які ми пішли минулого тижня», - заявив Помпео.

Іранський військовий командир Солеймані був убитий в п'ятницю в результаті атаки американського безпілотника на його колону в аеропорту Багдада.

Після того, як Іран пригрозив відповідними заходами, президент Дональд Трамп заявив в суботу, що США можуть завдати ударів по 52 об’єктах, якщо Тегеран атакує американців або американські об'єкти.

«Ми заявили іранському режиму: досить! Ви більше не зможете уникнути відповідальності, використовуючи посередницькі сили і думаючи, що ваша країна буде в безпеці. Наша відповідь буде спрямована проти людей, які приймають рішення, людей, які є джерелом загрози, яка походить від Ісламської Республіки Іран», - сказав Помпео.

Держсекретар наполягає на законності нанесених ударів і заявив, що будь-які американські удари в майбутньому також будуть законними. Адміністрація Трампа на цьому тижні проінформує Конгрес про розвиток подій, сказав він.

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