Іран поки не прийняв рішення передати «чорні скриньки» іншим країнам – іранський чиновник

Іран заявив у неділю, що робить спроби вивчити записи «чорних скриньок» українського Боїнга, збитого їх військовими минулого місяця. Ця заява Тегерана суперечить повідомленням про те, що раніше було прийнято рішення передати самописці Україні.

«Ми намагаємось розшифрувати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку, наші опції – Україна та Франція, однак поки що не було прийнято рішення передати їх іншій країні», - сказав іранському державному агентству новин IRNA керівник розслідування інциденту при Іранській організації цивільної авіації Гассан Резайфар.

Напередодні, втім, як повідомляє напівдержавне агентство новин Tasnim, Рейзафар заявив, що Іран не може розшифрувати самописці та на численні запити Києва вони будуть передані Україні.