На «Ігри нескорених» у Гаагу поїде 20 українських ветеранів – посольство

Двадцять українських ветеранів поїдуть на змагання «Ігри нескорених», що пройдуть 9-16 травня у Гаазі (Нідерланди), повідомило посольство України у цій країні на своїй сторінці у фейсбуці.

«Зважаючи на високий рівень організації та популярність «Ігор нескорених» в Україні, Фундація Ігор нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди – з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на «Іграх Нескорених-2018» виборола 20 медалей», – зазначають у посольстві.

Цього разу Україна братиме участь в «Іграх» утретє.

14 вересня 2019 року в Києві відбувся фінальний спортивний турнір, на якому комісія визначила найкращих учасників національного відбору.

Цьому передували відбіркові змагання у Києві, Львові та Одесі. На відбір зареєструвалися 262 людини, участь у національних змаганнях «Ігри нескорених» взяли 218.

Відбір та підготовку збірної України 2020 року здійснювали Міністерство ветеранів України спільно з благодійним фондом «Повернись живим» та Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна» за підтримки міжурядової робочої групи.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) заснував принц Гаррі, герцог Сассекський у 2014 році. Це міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Україна долучилась до Ігор у 2017 році.

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