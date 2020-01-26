Сенатори засудили Помпео за його коментарі на адресу журналістки NPR

Члени Комітету з міжнародних відносин Сенату, представники обох партій, у листі до Державного секретаря США Майка Помпео висловили своє «глибоке занепокоєння та тривогу» стосовно його заяви на адресу журналістки NPR Мері Луїз Келлі та «руйнівного впливу його (Помпео) поведінки на американські цінності та позицію в світі»

«Замість того, щоб називати журналістів «брехунами» та нападати на їх розумові здібності, коли вони ставлять Вам складні запитання, на які Ви б не хотіли відповідати, ваша присяга (Держсекретаря) зобов’язує Вас поводитись з повагою та прозоро», - написали в листі сенатори.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив журналістку американської новинної мережі NPR у брехні, після того, як вона заявила, що Помпео в п‘ятницю після інтерв‘ю підвищував не неї голос та вживав нецензурну лайку.

«Журналістка NPR двічі брехала мені, - йдеться у відповідній заяві Держдепу, - вперше минулого місяця, коли організовувала інтерв‘ю, і знову вчора, коли погодилась, що розмова після інтерв‘ю залишиться не для преси».

Він назвав поведінку журналістки ще одним прикладом намагань преси зашкодити президентові Трампу та адміністрації.

За словами журналістки Мері Луїз Келлі, державний секретар США Майк Помпео після інтерв'ю, у ході якого вона поставила йому незручні запитання, відвів її для приватної розмови у ході якої він "кричав на неї" і, серед іншого, запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?" Журналістка каже, що у цьому короткому реченні високопосадовець використав нецензурну лайку.

Помпео не спростував її переказ розмови, але заявив про домовленість, що розмова після інтверв’ю мала залишитись не для розповсюдження. Журналістка заявляє, що повідомила службі Помпео про те, що цю розмову буде оприлюднено.