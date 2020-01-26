Баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота

Легендарний баскетболіст, зірка НБА 41-річний Кобі Браянт загинув в Калабасасі, штат Каліфорнія, в результаті падіння гелікоптера. В аварії загинуло ще четверо осіб. Аварія сталася о 10 годині за місцевим часом, заявили під час прес-конференції представники пожежної служби. Причини падіння вертольоту Sikorsky S-76 поки що невідомі, заявили у Національній раді з транспортної безпеки.

Браянт почав грати за Los Angeles Lakers відразу після школи і залишався в цій команді всі 20 років своєї спортивної карєри, яку завершив у 2016 році.

Імена інших загиблих не повідомляються, але згідно з першими повідомленнями, дружини Браянта Ванесси на борту вертольота не було. Браянт мав чотири дочки, наймолодша народилась лише у червні минулого року.