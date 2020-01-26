США зможуть евакуювати з Уханя лише обмежене число американців

Американських громадян, які проживають і працюють в Ухані в якості приватних осіб, попередили, що багатьом з них не вистачить місць на евакуаційному рейсі, призначеному для співробітників американського консульства в цьому місті, що стало центром епідемії коронавірусу.

«Держдепартамент веде підготовку до перевезення свого персоналу, що працює в Генеральному консульстві США в Ухані, в Сполучені Штати», - йдеться в повідомленні посольства США в Пекіні, опублікованому в неділю.

У повідомленні наголошується, що літак здійснить прямий переліт з Ухань в Сан-Франциско.

«Кількість посадочних місць вкрай обмежена, і немає можливості перевезти кожного, хто проявить таке бажання. Пріоритет буде відданий людям, для яких зараження коронавірусом пов'язано з підвищеним ризиком», - йдеться в повідомленні.