Передумов для зустрічі Зеленський - Трамп не висувалось і не висувається, ситуація з імпічментом не погіршила двосторонніх стосунків

Ситуація з імпічментом Дональда Трампа не зіпсувала українсько-американські відносини. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з держсекретарем США Майком Помпео, відповідаючи на запитання журналістів.

Мені здається, чесно кажучи, що навпаки. У нас дуже гарні відносини між нашими країнами



«Мені здається, чесно кажучи, що навпаки. У нас дуже гарні відносини між нашими країнами», – сказав Зеленський.

«Мені здається, що у нас новий крок у наших відносинах, нове відчуття, ми багато зустрічаємось. Я не впевнений, що на ці теплі і важливі відносини якось вплинуло питання з імпічментом пана президента Сполучених Штатів», – заявив президент України.

Відповідати на запитання, пов’язані зі скандальною темою імпічменту Трампа і ролі, яку в цьому відіграла Україна, довелось і держсекретарю США.

Представник Associated Press поцікавився, чи вимагали від України розслідувати справу сина віце-президента Байдена? Чи було це передумовою відновлення військової допомоги Україні? Умовою зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні? І чи залишається така вимога умовою нової зустрічі президентів у Білому домі?

Ні, не було ніяких умов, аби президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона



«Я здивований вашим запитанням, – сказав Майк Помпео. – Але моя відповідь не здивує вас. Ні, не було ніяких умов, аби президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона. Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі».

Ми дипломатичні справи вирішимо з часом, і все буде на своєму місці



Відповідаючи ж на запитання журналістів, коли буде призначено нового американського посла в Україні та нового спецпосланця замість Курта Волкера, держсекретар США заявив: «Ми дипломатичні справи вирішимо з часом, і все буде на своєму місці».

Про те, що Україна зацікавлена у призначенні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, президент Зеленський сказав під час вступної промови на брифінгу.

Як він зауважив, «Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на Сході України та деокупації Криму, завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту».

Під час офіційного візиту до України Майк Помпео запевнив, що Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі з російською агресією, за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

У Києві Держсекретар США провів переговори з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Він також вшанував пам’ять українських бійців, що загинули на Донбасі, поклавши квіти до «Стіни пам'яті загиблих за Україну».