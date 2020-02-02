Бабак Філ передбачив ранню весну у США

Бабак Філ, який дає «прогноз» про закінчення зими в США, вилізши з нори, не побачив своєї тіні, що, згідно з повір'ям, означає ранній прихід весни цього року.

«Слухайте! Слухайте!», - голосно звернувся чоловік з «найближчого оточення» Філа до радісної натовпі, показуючи пухнастого гризуна. «Я не відкидаю тінь, весна буде ранньою, це точно!» - прокричав він під оплески аудиторії.

Щороку, 2 лютого, в День Бабака, пенсильванский бабак, якого називають Панксатонский Філ, з'являється з нори у затишного пенька, який він вважає своїм будинком. Згідно з легендою, якщо він побачить свою тінь, то Північна Америка залишиться під владою зими ще шість тижнів.

Традиція сягає корінням в легенди Німеччини, які проголошують, що якщо гризун побачить свою тінь 2 лютого, то зима триватиме. Панксатонский Філ - найвідоміший пухнастий синоптик. Покоління бабаків передбачають погоду з 1887 року. За цей час Філ набагато частіше передбачав довгу зиму, ніж ранню весну, але його прогнози досить сумнівні, чому, втім, мало хто дивується.

За даними відділу туризму Пенсильванії, нинішня церемонія Дня бабака стала 134-й за рахунком.