США оголосили про допомогу у боротьбі з коронавірусом

Цього тижня в Китай було відправлено майже 17,8 тонн пожертвуваних медикаментів, включаючи маски, халати, марлю, респіратори та інші життєво важливі матеріали. Про це повідомляє Державний департамент США.

Уряд США оголосив про готовність витратити до 100 мільйонів доларів на допомогу Китаю та іншим постраждалим країнам - напряму або через багатосторонні організації - для боротьби з коронавірусом. "Це зобов'язання, разом із сотнями мільйонів, щедро наданих американським приватним сектором, демонструє потужне американське лідерство у відповідь на спалах", - йдеться у заяві Державного секретаря США Майка Помпео.

https://www.state.gov/the-united-states-announces-assistance-to-combat-the-novel-coronavirus/

Станом на неділю кількість загиблих від коронавірусу в Китаї сягнула 811 людей. Загальна кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом 2019-nCoV становлює 37 198.

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