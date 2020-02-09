NOVA UKRAINE: Як українці у Кремнієвій долині допомагають Батьківщині

Понад півмільйона доларів, 60 тон гуманітарної допомоги - саме стільки за понад 5 років зібрала для України невелика група волонтерів у Кремнієвій долині. Кілька українців з Каліфорнії не змогли залишатися осторонь, коли у Києві розпочалась Революція Гідності, а згодом на Сході України спалахнула війна.

Благодійна організація "NOVA UKRAINE" народилась у центрі Кремнієвої долини в місті Пало Альто. Пять років тому молоді українські айтішники вирішили зібратись і якось допомоти своїй країні. Як саме - нам розповість один із співзасновників організації.

Колишній харків’янин Микола Білогорський очолює відділ кібербезпеки корпорації Google. "Я в 1996 році переїхав з Харкова в Канаду. Виріс там і 10 років прожив в Канаді, потім я переїхав сюди і вже 14-15 років вже як я тут", - розповідає Микола.

''Наприкінці 2013 року, коли на Майдані Незалежності в Києві зароджувалася Революція Гідності, у Ніка з’явилось бажання заснувати благодійну організацію допомоги Україні. Своєю ідеєю він поділився з Остапом Коркуном, на той час працівником компанії Фейсбук.

"Мені пише Нік, каже: ти бачиш, що в Києві відбувається. Я кажу: звичайно, я щойно звідси лечу. Він каже: треба організовувати мітинг, треба щось робити. Тоді, через багато років Нік мені сказав, що він багатьом написав, але не всі відгукнулись. Зібралось нас близько 10 людей", - пригадує Остап.

"Ми збирали гроші тут і відправляли туди, щоб там купували одяг, знімали квартиру для бійців самооборони Майдану. Робили різні речі, які підтримували Майдан. Коли ж він закінчився, то ми бачили, що в нас тут вже є сформована група, і ми б хотіли допомагати Україні довготривало", - каже Микола Білогорський.

Тож у 2014 році створили організацію "NOVA UKRAINE" – Нова Україна. Спочатку передавали гроші родинам Небесної сотні. Коли почалася російська агресія на Сході України, до організації почали приєднуватися нові люди.

Анна Бетіна у "NOVA UKRAINE" відповідає за збір та відправку гуманітарної допомоги для України. "Дитячі речі, ігри, памперси дитяче харчування. Частково речі потрапляють на двір, от бачите - люди підписують. От таким вот чином" , - показує нам Аня.

"Це ще одна кімната, кімната мого старшого сина, тут я зберігаю нові речі", - демонструє волонтерка. У кімнаті ж молодшого сина автомобільні крісла для українських дітей. В гаражі - готові до відправки пакунки. Лише за 2019 рік Аня заповнила 1000 декларацій на пересилку.

Речі жертвують не лише етнічні українці. "Сусіди нам приносять одяг, іграшки дитячі. Сусіди в нас є корейці, мексиканці, індуси. Вони знають, чим ми займається, ми дуже хвилювались, що нас поліція спитає, що ви тут робите. Кожен день вам щось возять, коробки носите", - розповідає Аня.

З часу заснування "NOVA UKRAINE" відправила понад 60 тон допомоги в Україну. Речі для сімей учасників АТО, дитячих будинків і для дітей з особливими потребами по всій Україні.

У минулому менеджер фармацевтичної компанії, волонтерською діяльністю Аня почала займатися в Україні під час Революції Гідності. Потрапивши наприкінці 2014-го до США, жінка відчувала потребу продовжувати допомагати. "Тобто я розуміла, що я по-іншому не можу, що я маю допомагати, щось робити, але вже на відстані. І перша людина, з якою я мала тут зв'язки, вона була на той час волонтером з "NOVA UKRAINE", - каже Аня.

Інший напрямок діяльності "NOVA UKRAINE" – освіта. За нього відповідає Мілена Неймарк. Вона, зокрема, пишається програмою, що допомагає українським дівчатам брати участь у математичних Олімпіадах.

"Я дуже захоплена цим проектом, адже наші дівчата є трохи недооцінені. Я дуже горда за нашу команду, ми їх спонсоруємо 3 роки", - каже Мілена.

У рамках освітніх програм, у 2018-му організація профінансувала проект «Прометеус», який дозволяє українським вчителям пройти онлайн-курс підвищення кваліфікації.

Благодійники також фінансують перебування дітей учасників АТО в дитячих таборах.

Окрім збору коштів через Інтернет, "NOVA UKRAINE" також організовує концерти і благодійні заходи збору коштів.

"У мене є, як у багатьох емігрантів, почуття вини. Щоб його полегшити - що ми тут, а вони там, що ми не стояли на Майдані, не воювали в АТО, але ми виконуємо свою роль тут, і це допомагає", - каже Микола Білогорський.

"Для мене Україна важлива. Навіть якщо Україною ми називаємо тих кількох дітей, яким ми допомогли, чи відділення лікарні якому, ми щось купили, чи ще щось - це все одно все разом Україна", - каже Остап.

Головна мета організації - не лише матеріальна допомога, а розбудова нового громадянського суспільства в Україні, кажуть активісти.

Дивіться також: Шеф-кухар з України дивує Філадельфію модерною українською кухнею: історія успіху