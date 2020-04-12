Американські ресторани почали торгувати у роздріб продуктами, щоб зберегти бізнес

Національна асоціація ресторанного бізнесу США наводить статистику – за час пандемії коронавірусу індустрія втратила близько 3 мільйонів робочих місць та продажі на суму у понад 25 мільярдів доларів. Речниця організації каже, що вже 3% ресторанів закрились назавжди, а до кінця місяця це зробить ще 11% ресторанів.

У спробі залишитись на плаву велика кількість ресторанів, від маленьких родинних закладів до великих національних мереж ресторанів по всій країні, почали роздрібну торгівлю.

Минулого тижня ресторани мережі Panera, яка спеціалізується на випічці, почали продавати молоко, яйця, свіжі овочі та фрукти, які раніше використовували для приготування своїх фірмових страв. Інші ресторани швидкого харчування, як то Subway та Potbelly також почали торгувати продуктами, які зазвичай використовують у своїх рецептах – м'ясо, сири, хліб. Родинні ресторани, як то Gandy Dancer в Мічигані, також переходять на нову модель, пропонуючи своїм клієнтам не лише продукти харчування, але і паперові рушники та навіть туалетний папір.

Продукти харчування та інші товари клієнти можуть замовити з доставкою чи забрати їх у ресторані. Багато закладів пропонують так звану «безконтактну доставку». Покупці роблять замовлення онлайн чи по телефону, замовлення приносять чи то в багажник авто, чи на заднє сидіння. Цією послугою, за словами рестораторів, користується багато літніх людей, які складають групу ризику.

Ресторатори не виключають, що залишать цю нову бізнес-модель навіть після закінчення пандемії в залежності від того, якою буде нова норма.

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