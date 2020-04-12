ОПЕК на інші світові нафтові експортери погодились скоротити видобуток нафти

ОПЕК та її союзники погодились у неділю скоротити світове виробництво нафти на 9,7 мільйонів барелів на день, починаючи в першого травня поточного року, щоб вирівняти світові ціни на тлі їх значного падіння, спричиненого скороченням попиту через пандемію коронавірусу.

Угоду було досягнуто під час віртуальної зустрічі представників 23 країн. Ціна на нафту марки Brent за останній місяць впала до майже 30 доларів, що становить значну загрозу бюджетам країн-експортерів нафти та шкодить сланцевій промисловості США.

Організація країн-експортерів нафти, яку очолює Саудівська Аравія та інші великі нафтовиробники ще у четвер дійшли згоди скоротити світове виробництво нафти на 10%, втім Мексика не погодилась на свою квоту скорочення, що затримало підписання остаточної угоди. За новою домовленістю, Мексика замість 400 тисяч, як вимагалось раніше, скоротить своє виробництво на 100 тисяч барелів на день.

Саудівська Аравія наразі є найбільшим експортером нафти у світі і має більше запасів нафти, хоча найбільшим виробником нафти є наразі США. З початком падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив, що це вигідно для американських водіїв оскільки вони будуть платити менше за бензин. Втім, згодом президента дещо змінив тон, заявивши, що світові ціни на нафту потрібно стабілізувати, інакше сланцева індустрія США може не встояти, і будуть втрачені тисячі робочих місць.

Під час брифінгу у Білому домі президент Трамп повідомив, що говорив в президентом Мексики та погодився скоротити власне виробництво від імені Мексики. Він зазначив, що Мексика у майбутньому компенсує за це США, щоправда деталей цієї домовленості від не подав.