США та Канада продовжать прикордонні обмеження на 30 днів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив в суботу, що США і Канада домовилися залишити спільний кордон закритим для несуттєвих поїздок ще на 30 днів, додавши, що, безсумнівно, пройде більше часу, перш ніж обмеження буде знято.

Трюдо підкреслив, що в умовах пандемії це забезпечить безпеку людей по обидва боки кордону.

Американський президент Дональд Трамп заявив в середу, що кордон між США і Канадою буде відкритий одним з перших. Він зазначив, що Вашингтон і Оттава успішно борються проти пандемії.

У березні США і Канада домовилися обмежити перетин кордону в умовах пандемії, але термін дії цієї угоди закінчується наступного тижня. До пандемії майже 200 тисяч осіб щодня перетинали кордон між США і Канадою.

Багато випадків захворювання в Канаді були пов'язані з тими людьми, хто повертався зі Сполучених Штатів. Є побоювання, що Трюдо може знову відкрити кордон під тиском американського президента. «Ми продовжуватимемо робити кроки, необхідні для безпеки канадців, водночас продожуючи безперервне потік поставок товарів, на який покладаються та багато канадців», - пообіцяв Трюдо.

Канадський експорт в США становить 75% національного експорту. Близько 18% американського експорту припадає на Канаду. Сухопутний кордон між двома країнами є найдовшим у світі.

За словами Трюдо, прикордонні обмеження зіграли позитивну роль в стримуванні поширення COVID-19.

У Канаді на цей час зареєстровано понад 31 884 випадків захворювання від коронавируса, в тому числі понад 1308 смертей. У країні було проведено більше 507 000 тестів.