Віце-президент Пенс та спікерка Пелосі посперечались про масштаби тестування на коронавірус у США

Віце-президент США Майк Пенс, який очолює оперативну групу Білого дому по боротьбі з коронавірусом, заявив телеканалу Fox News, що, на його думку, в країні є в наявності «достатня» кількість тест-систем, щоб «будь-який штат» міг перейти до виконання першої фази рекомендацій уряду щодо поступового повернення країни до роботи і нормалізації повсякденного життя.

На даним момент у США проводяться 150 тисяч тестів на коронавірус в день, але експерти кажуть, що цей показник потрібно довести до 500 тисяч.

Пенс вважає, що держава може вийти на рівень 300 тисяч тестів в день, що він назвав досить великим числом, щоб надати американцям «впевненості і дати їм інструменти для повернення до роботи».

Однак Пелосі, лідерка контрольованої демократами Палати представників, піддала критиці роботу президента Дональда Трампа з подолання кризи з коронавірусом в США і повільність уряду в питаннях тестування.

«Ми вже сильно запізнюємося [з тестуванням в США], - заявила вона Fox News. - Дуже сильно. Президенту потрібно поставити двійку».

Підхід федерального уряду до тестування також піддали критиці два губернатора, включаючи республіканського губернатора штату Меріленд Ларрі Хогана, який очолює Національну асоціацію губернаторів.

«Думаю, адміністрація намагається збільшити масштаби тестування, вони дещо роблять відносно приватних лабораторій, - заявив Хоган CNN. - Але спроби відмахнутися від цієї роботи, заявити, що у губернаторів досить тестів, і вони просто повинні вести роботу з тестування, заяви, що ми не виконуємо свою роботу - це абсолютна брехня».

Губернатор Вірджинії демократ Ральф Нортем в розмові з CNN назвав «просто маячнею» заяви Трампа і Пенса про те, що штати мають достатню кількість тестів.

Пізніше в Твіттері президент Трамп написав, що «губернатори повинні посилити зусилля та виконати свою роботу» та додав, що їм буде надана широкомасштабна підтримка.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в США перевищило 740 тисяч, понад 39 тисяч людей померли.