Китай має довести непричетність своєї лабораторії до спалаху коронавірусу - радник Білого дому

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро заявив у неділю, що «Китай має обов’язок довести», що лабораторія в Ухані не має ніякого відношення до спалаху коронавірусу. В ефірі каналу Fox News радник з питань торгівлі сказав, що думає, що «найпростіше пояснення», що саме з цієї лабораторії почалось розповсюдження вірусу, є «найбільш вірогідним», додавши, що лабораторія знаходиться лише в кількох милях від першого епіцентру коронавірусу. Наварро також розкритикував Китай за використання його впливу на ВООЗ для того, щоб приховати інформацію про вірус від світу.

«Це був той момент, коли можна було не допустити поширення вірусу поза межі Уханю. Натомість, п’ять мільйонів китайців залишили Ухань та поширили вірус світом. Радник також звинуватив Пекін в імпорті та надмірному накопиченні захисного обладнання: «Це залишило людей в Мілані, Нью-Йорку та деінде незахищеними, коли йдеться про знаряддя персонального захисту».

Лабораторія в Ухані звинувачення у тому, що саме там був розроблений коронавірус, відкидає. Її віце-директор назвав ці закиди «теорією змови».

Американські офіційні особи розслідують питання можливості походження коронавірусу з китайської лабораторії. Минулого тижня президент Трамп оголосив, що припинить фінансування ВООЗ то того часу, поки не буде проведене розслідування того, які кроки організація зробила, щоб зупинити пандемію. Трамп та його адміністрація звинувачують Китай та ВООЗ у недостатній прозорості у перші тижні спалаху коронавірусу.

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