Андрій Гундер: Умови ведення бізнесу поділяться на «до COVID» і «після COVID»

Голос Америки: Як ви оцінюєте вплив карантину на ділову активність компаній – членів Американської торгової палати в Україні?

скорочення валового внутрішнього продукту може становити 7-8%



Андрій Гундер: Для більшості членів Американської торговельної палати це вже третя криза за останні десять років. Пам’ятаємо кризу 2009 року, коли ВВП впав на понад на 15%; відтак була криза 2014-15 років, коли ВВП за два роки скоротився десь на 16%. І зараз маємо економічну кризу 2020 року. Очікування на даний момент такі, що скорочення валового внутрішнього продукту може становити 7-8%.

Однозначно, що по деяких компаніях пандемія вдарила дуже відчутно. Декотрі вже у перший тиждень карантину закрилися. Йдеться переважно про готелі, окремі транспортні компанії. Постраждали і мас-медія. Наприклад, єдина англомовна газета в Україні Kyiv Post повідомляє, що її рекламні бюджети впали на 75%.

Тобто є сектори, для яких ця криза стала дуже болісною.

Інші сектори, навпаки, побачили для себе нові можливості. Наприклад, онлайн-торгівля починає рости. І компанії, що займаються рітейл-бізнесом через інтернет, зростають, набирають нових співробітників.

компанії розуміють, що не досягнуть тих фінансових результатів, які вони планували на 2020-й рік



Отже, різні сектори по-різному відчули ситуацію, пов’язану з пандемією. Але загалом економічна криза зачепила всіх. І, однозначно, більшість компаній розуміють, що не досягнуть тих фінансових результатів, які вони планували на 2020-й рік.

Голос Америки: Попри економічні втрати, відповідальний бізнес допомагає суспільству протистояти епідемії. Ми знаємо приклади, як компанії – члени Палати надають лікарням засоби захисту, перераховують гроші на закупівлю апаратів ШВЛ, фінансують благодійні проекти для допомоги найбільш вразливим верствам населення...

Андрій Гундер: Так, величезна більшість компаній стараються допомогти тим, хто зараз цього потребує найбільше.

І сьогодні ми заохочуємо наші компанії, які готові допомагати, щоб працювали з благодійним фондом «Пацієнти України». Там добре розуміють, які нині найпекучіші потреби у лікарів та у хворих.

Цей фонд активно включився у боротьбу проти коронавірусу, відгукнувся на наше бажання допомогти. Це таке поєднання бізнесу і громадянського суспільства, солідарність, яка дуже цінна сьогодні.

І ще одне: ми звернулися до наших компаній, щоб вони поділилися своїми думками про те, як лідери бізнесу справляються з викликами, пов’язаними з пандемією. Ми запустили програму«Лідерство під час кризи». Це серія відео на нашому сайті. Генеральні директори великих компаній, членів Палати – Horizon Capital, BASF, Raiffeisen Bank Aval, Odrex, PepsiCo, P&G та інші розповідають, як підтримують своїх співробітників і допомагають українцям, і що для них означає вести бізнес під час пандемії.

Голос Америки: Які настрої серед компаній – членів Палати? Чи є такі, що розглядають можливість згортання бізнесу у зв’язку з пандемією? або, навпаки, кажуть, що будь-що-будь залишаться на українському ринку?

Андрій Гундер: Сьогодні ми спілкувалися з одним інвестиційним фондом, який уже зараз готовий інвестувати в Україну $100 млн.

Як я вже казав, різні сектори відчули кризу по-різному. Я думаю, що банківський сектор зараз значно більш підготовлений до кризи, ніж це було під час попередніх криз. Ми бачимо, що сільське господарство у добрій формі, а також сектор ІТ – адже більшість «айтішників» працюють з дому.

Іншим секторам знадобиться трошки більше часу, щоб відновитися.

є такі компанії, для яких можливості зростання з’явилися саме під час кризи

А є такі компанії, для яких можливості зростання з’явилися саме під час кризи.

Голос Америки: На вашу думку, як довго економіка може витримати карантин? Ви за продовження карантину чи за вихід з нього?

Андрій Гундер: Сценаріїв є декілька. Звісно, компанії хочуть скоріше відновити роботу, запустити економіку знову. І водночас для бізнесів найголовніше – безпека співробітників і їхніх родин.

Тобто з одного боку – економіка повинна запрацювати якомога швидше. Адже ми бачимо, що велика частина українців не має значних заощаджень, які дали б їм можливість довго протриматися без роботи, годувати свої родини.

безпека і здоров’я українців це пріоритет номер один.

Але при цьому ми розуміємо: дуже важливо, щоб це було зроблено в правильний спосіб, тому що безпека і здоров’я українців це пріоритет номер один.

Голос Америки: Чи вплине ця криза на те, як далі розвиватиметься бізнес? Можливо, більше інвестицій піде в онлайн, а може, в медицину?

Андрій Гундер: Я думаю, що ті звички, які ми практикували у ці тижні карантину – онлайн-конференції, онлайн-зустрічі – збережуться.

І, дійсно, запитання виникатимуть – чи треба мені зараз летіти в Брюссель, у Вашингтон зустрітися з партнерами, чи це можна зробити онлайн? Хоча правда і те, що для бізнесу дуже важливий оцей фактор особистого спілкування, людських стосунків, щоб довіру побудувати.

усе «нормальне», до чого ми в бізнесі звикли, уже не повернеться

Так чи інакше – я думаю, що усе «нормальне», до чого ми в бізнесі звикли, уже не повернеться. Умови ведення бізнесу зміняться. І в бізнесі усі згадуватимуть, що було «до COVID» і що «після COVID».