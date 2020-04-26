Поїзд Кім Чен Ина побачили з супутника в курортному місті КНДР

Поїзд, яким, імовірно, користується Кім Чен Ин, був відображений на супутникових знімках у його резиденції в курортному місті на сході КНДР на тлі чуток про погіршення здоров'я північнокорейського лідера.

Сайт 38 North («На північ від 38-ї паралелі»), який спеціалізується на північнокорейській тематиці, опублікував фотографії в суботу, повідомивши, що 21 і 23 квітня поїзд стояв на станції Вонсан, зарезервованої для родини Кім Чен Ина.

При цьому сайт відзначає, що наявність поїзда «доводить місцезнаходження північнокорейського лідера і нічого не говорить про стан його здоров'я».

Спекуляції з приводу здоров'я Кім Чен Ина почалися після того, як він пропустив урочистості з нагоди 108-ї річниці від дня народження його діда, засновника КНДР Кім Ір Сена.

Відзначимо, що сусідня Південна Корея не надає великого значення чуткам про важку хворобу Кім Чен Ина.